Kubat sosyal medyadan duyurdu... Fuat Ergin ile rap müzik iş birliği
Kubat yeni albümünde rap müziğin güçlü ismi Fuat Ergin ile iş birliği yaptı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Kubat uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni albümünde rap müziğin güçlü ismi Fuat Ergin ile iş birliği yaptı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, ”Kubat feat. Fuat ‘Koca Dünya’ yeni albümde yerini alacak” dedi. Fuat ile birlikte stüdyodan fotoğraf paylaşan Kubat, albüme az bir süre kaldığını ekledi.
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