Kruvaziyer gemileri İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotalarını Türkiye'ye çevirdi

İsrail'e sefer yapan kruvaziyer gemileri, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle güzergahlarını Türk limanlarına çevirmeye başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail-Filistin çatışması sebebiyle Holland America, Celebrity Cruises, MSC Cruises, Norveç Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, Oceania Cruises ve Celestyal Cruises, İsrail'in Aşdod ve Hayfa limanlarına bu hafta yapılması planlanan seferlerini iptal etti.

İşletmecilerce Doğu Akdeniz kruvaziyer rotasının en yoğun işlediği sezon olan ekim ve kasım ayları göz önüne alınarak, Türkiye ve diğer ülke limanlarının doluluk ve yer müsaitliği durumuna göre ayarlama yapılmaya başlandı.

Şu an için uluslararası 4 kruvaziyer gemi işletmesinin 8 sefer için rotalarını Antalya'nın Alanya, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve İstanbul'daki kuruvaziyer limanlarına çevirdikleri öğrenildi.

Kesinleşen rezervasyonlar kapsamında, Türk limanlarına ekimde İsrail rotası iptal edilen gemilerle 30 binin üzerinde yolcu gelmesi bekleniyor.

Görüşmeleri devam eden ve uygunluk verilmesi halinde Türkiye rotasına alınacak gemilerin de eklenmesiyle mevcut sayının çok üstüne çıkılması öngörülüyor.

Kruvaziyer gemileri İsrail'i rotadan çıkardı

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İsrail'in Hayfa ve Aşdod limanlarına gelecek kruvaziyer gemilerinin, bölgedeki gelişmeler nedeniyle bu limanları rotalarından çıkardığını söyledi.

İsrail limanlarına seferlerini durdurma kararı alan kruvaziyer gemi işletmecilerinin sayısının her geçen gün arttığını belirten Öztürk, "Söz konusu kruvaziyer gemileri, rotalarındaki İsrail limanları yerine Marmaris, Bodrum, Alanya, Kuşadası ve İstanbul'daki kruvaziyer limanlarına gelme kararı aldı." dedi.

Kruvaziyerde 1,5 milyon yolcu hedefinin aşılması bekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk limanlarını ocak-ağustos döneminde 719 kruvaziyer gemiyle 906 bin 582 yolcu ziyaret etti.

Kruvaziyer gemilerinin Türk limanlarına uğrak ve geceleme yapmasının artarak sürmesi, İsrail'deki son durum nedeniyle Doğu Akdeniz rotasının Türkiye'de sonlanacak olması neticesinde, 2023 hedefleri doğrultusunda kruvaziyer gemilerle gelecek yolcu sayısının 1 milyon 500 bini aşması öngörülüyor.