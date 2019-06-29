Kritik ziyaret öncesi Çin'de panel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, “Türkiye markasını güçlendirmek” vizyonuyla yürütülen faaliyetler kapsamında Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) panel serisinin yeni etabı, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirildi. Panelde, “Yeni Dönemde Türkiye ve Çin: İkili Perspektifle Küresel Zorluklarla Mücadele” konusu ele alındı.

İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Pekin programı kapsamında Türk heyetince ilk olarak, Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) yetkilileriyle, Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti karşılıklı ilişkileriyle bölgesel ve küresel tehditlerin ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Değişen dünya düzeninde ortaya çıkan küresel zorluklarla mücadelede, Türkiye-Çin arasında çok boyutlu ikili ilişkilerin giderek önem kazandığının vurgulandığı panelde, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ve ortak çıkarlar yaratılmasının elzem olduğunun altı çizildi.