08 Mart 2024 Cuma 19:37:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 19:37:00
Kritik zirve: Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile İstanbul'da bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.
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