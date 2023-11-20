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20 Kasım 2023 Pazartesi 16:39:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 16:39:00

Kritik toplantı başladı! Kabine'de gündem İsrail meselesi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar, ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler Kabine gündeminde yer alıyor.

İsrai'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği. Kabine, bu gündemle, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

Toplantıda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana kadar bölgeye uçaklar ve bir gemiyle insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları da tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmelerin ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

Etiketler : Erdoğan Gazze terörle mücadele KAB NE TOPLANTISI
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