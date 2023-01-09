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09 Ocak 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 08:00:00

Kritik hafta başlıyor... Memura yüzde 30 zam teklifi Meclis'te!

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Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını yüzde 30'a, en düşük emekli aylığını ise 5 bin 500 liraya çıkaran düzenleme bu hafta TBMM Komisyonu'nda ele alınacak. Teklifin Genel Kurul'da ele alınmasıyla zamlı maaşların ocak ayına yetişmesi sağlanacak.

TBMM, bu hafta memur ve emekliler için mesai yapacak. Memur ve emeklilerinin zam oranını yüzde 30'a, en düşük emekli aylığını 5 bin 500'e çıkaran düzenleme Komisyon'da ele alınacak. Düzenleme daha sonra Genel Kurul'un gündemine gelecek.

Memur ve emeklilerinin zam oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilecek Meclis bu hafta memur ve emekliler için mesai yapacak.

MEMURA YÜZDE 30 ZAM TEKLİFİ TBMM'DE

Memur ve emeklileri ilgilendiren düzenleme pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Düzenleme ile maaşların zam oranları belirlenirken 2023 yılının ilk 6 ayına ait işverenlere asgari ücret desteği de 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.

Teklif hafta içinde Genel Kurul'da ele alınacak böylelikle zamlı maaşların ocak ayındaki ödemelere yetişmesi sağlanacak.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO DÜZENLEMESİ

Sözleşmelilere kadro teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Düzenleme ile 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçen sözleşmeliler için 1 yıl aday memurluk süreci olacak.

KOMİSYON 2 VEKİL İÇİN TOPLANACAK

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu ise İyi partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekelerini görüşmek için toplanacak.

İlk toplantıda hazırlık komisyonu kurulacak, 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları konusunda 1 ay içinde karma komisyon karar verecek.

7. YARGI PAKETİ HAZIR

Beklenen bir diğer düzenleme de 7'inci yargı paketi olacak. Düzenleme ile çat kapı haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak.

Etiketler : TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Lütfü Türkkan CHP Ali Mahir Başarır
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