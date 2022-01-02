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02 Ocak 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 11:21:00

Kritik gündem! Yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak... Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Toplantının gündeminde emekli ve memur maaşı zamları ile koronavirüs salgınındaki son gelişmeler olacak.

2022 yılının ilk Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Toplantının gündemi ekonomi olacak. Toplantıda dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler de ele alınacak.

2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

Ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak.

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

Memur ve emeklilere verilecek zammın asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışa yakın bir ordanda gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.

Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

Etiketler : Kabine Toplantısı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgını
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