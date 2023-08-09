Yunanistan gözünü iki tarihe dikti!

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09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:03:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:03:00

Kritik görüşmeler öncesi dikkat çeken Hakan Fidan ayrıntısı

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NATO Zirvesi'ndeki Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ardından yeni bir açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Türkiye-Yunanistan görüşmeleri ile ilgili iki önemli tarihe dikkat çekti. Bu iki tarih öncesinde Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir görüşme olmasının muhtemel olabileceğini de ifade eden Gerapetritis, iki ülke arasında krizi devam ettirecek tek bir hassas konu olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı NATO Zirvesi'ndeki ikili görüşmenin ardından Yunan basınında sıklıkla Türkiye-Yunanistan ilişkileri ele alınıyor.

Görüşmenin ardından sürekli olarak açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'ten yeni bir açıklama geldi.

Yunan Bakan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan önce bir görüşmenin mümkün olduğu ifade etti.

Gerapetritis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geldiği seviyeden bahsederek, 'Amaç, takdir ve karşılıklı güven ilişkisi inşa etmekten geçiyor' dedi.

Gerapetritis konuşmasının devamında 'Var olan farklılıklar son derece kritik ve karmaşık. Genellikle ilişkilere yük oluyor. O nedenle her şeyin direkt olarak olumlu olması çok da kolay bir şey değil' ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda iki ülkede de seçimlerin yeni geçtiğinden bahseden Gerapetritis, 'Hükümetin bu tarihi fırsattan yararlanması çok önemli. İki kabinede de değişiklikler oldu. Dürüstlük çok önemli' açıklamasında bulundu.

Gerapetritis'e göre iki önemli tarih var: İlki eylül ortasında liderler ve delegasyonların bir arada olacağı BM Genel Kurulu. İkincisi ise yıl sonuna doğru genişletilmiş bir şekilde ele alınacak olarak Türkiye Yüksek Kurulu.

Gerapetritis aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan'ı uluslararası yargı önünde karşı karşıya getirebilecek tek konunun Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırları olduğunu ifade etti.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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