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07 Temmuz 2023 Cuma 21:15:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 21:15:00

Kritik görüşme sona erdi: Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin baş başa görüşmesi sona erdi.

Başkan Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Liderlerin baş başa görüşmesiyle paralel olarak heyetler arası görüşmenin de yapıldığı öğrenildi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy Ukrayna-Türkiye
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