Başkan Erdoğan ile Biden görüşmesi bugün!

Başkan Erdoğan, bugün düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere dün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde zirveyle ilgili basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:

GÜVENİLİR TEK ÜLKE

'Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil. ABD Afganistan'dan çekildiğinde orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye. Daha başka birçok savunma sanayiinde başlayıp da devam edemediğimiz konular var. Gönül tabii bunların hiçbirini arzu etmiyor."

ABD'YE F-35 TEPKİSİ

Akşam'ın haberine göre, "Bizim bütün derdimiz, beklentimiz NATO'nun dayanışmasına güç katacak amasız, fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir. Temenni ederim ki görüşmelerimizde 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. F-35 konusunda ise Türkiye ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. Bu arada Patriot'lar var. Biz de Rusya ile anlaşmaya gitmek suretiyle S-400'leri aldık."

NATO'YU DA KORUYORUZ

Türkiye'nin sınırlarının, NATO'nun da sınırlarını oluşturduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Biz kendi sınırlarımızı korurken, NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. Haklı olarak ittifak ruhuna uygun şekilde hareket edilmesini bekliyoruz. Zirve sırasındaki müttefiklerimize başta terörizm olmak üzere ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma göstermelerini beklediğimizi de ifade edeceğiz" dedi.

Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı mesajla yazar Cemil Meriç'i vefatının 34'üncü yıl dönümünde andı.

HER DAMLA KANIN HESABINI SORACAĞIZ

Bugün küresel istikrarı riske atan krizlerin çoğunun Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yaşandığını aktaran Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye olarak DEAŞ'tan PKK, YPG'sine, FETÖ'den DHKP/C'sine kadar aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele yürütüyoruz. Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan terör saldırısı, PKK-YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız."

DÖVİZ REZERVİ 100 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI

Başkan Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle ilgili bir soruya şu cevabı verdi: "Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Ülkelerin kendi yerel paraları ile ticaretleri ve para takası anlaşması ile gerçekleşiyor. Yakın zamanda Çin'le önemli bir anlaşma yaptık."

İKİLİ GÖRÜŞMELER HEMEN BAŞLADI

Başkan Erdoğan, Brüksel'de konaklayacağı otele gelişinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen ve aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da makam aracından vatandaşları selamladı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenlerden Filistinli Sadam Oubidat, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, onu görmek için geldiğini söyledi. Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını dile getiren Oubidat, "Arap ülkeleri bize yapılanlara karşı sessiz kalıp, saklanırken, Erdoğan her zaman bizim için mücadele etti" dedi. Başkan Erdoğan, diplomatik görüşmelere dün hemen başladı. Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü.