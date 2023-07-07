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Kritik görüşme başladı: Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul ediyor
07 Temmuz 2023 Cuma 21:15:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 21:15:00

Kritik görüşme başladı: Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul ediyor

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki görüşme başladı.

Başkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy Ukrayna-Türkiye
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