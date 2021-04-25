Kriptosuncuk için çember daralıyor! Ağabeyinden sonra kardeşi de gözaltına alındı

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25 Nisan 2021 Pazar 15:52:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 15:52:00

Kriptosuncuk için çember daralıyor! Ağabeyinden sonra kız kardeşi de gözaltına alındı

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Çember daralıyor! Thodex vurgununda yeni gelişme: Kritik isim gözaltına alındı Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı giderek artıyor. Dün gece Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in gözaltına alınmasının ardından bugün de kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 69 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

AĞABEYİ VE KIZ KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Öte yandan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer dün gece Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındı.

Bu sabah da Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Etiketler : kripto para faruk fatih özer güven özer serap özer gözalt
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