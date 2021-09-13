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13 Eylül 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 16:00:00

Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada rapor hazırlanacak

Kaynak: AA

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Soruşturma kapsamında resmi kurumlara yazı gönderen savcılık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını talep etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yazı göndererek, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını istedi.

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma çok sürüyor.

Bu kapsamda savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketine yönelik incelemeler yapılmasını istedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da yazı gönderen savcılık, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesi talep etti.

Ayrıca savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne 14 Temmuz'da bir yazı gönderdi.

Yazıda, kripto para borsası Binance'taki adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunun tespitinin yapılması talep edilirken, soruşturmadaki şüphelilerin de Binance'ta tespit edilecek kripto paralarına el konulmasını istedi.

Savcılığın gelen yazı cevaplarının ve raporların ardından mağdurların zararının belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi.

FARUK FATİH ÖZER'İN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı. Ayrıca, şüphelilerden 38'i adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Interpol tarafından 23 Nisan'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler : kripto para thodex soruşturma faruk fatih özer siber suç gümrük ve ticaret bakanlığı
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