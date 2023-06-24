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Kremlin'den Wagner'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama
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24 Haziran 2023 Cumartesi 23:42:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 23:42:00

Kremlin'den Wagner'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama

Kaynak: Reuters

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Wagner'e bağlı savaşçılar, Rus ordu karargahının kontrolünü ele geçirdikleri Rostov-on-Don'dan çekilmeye başladı. Kremlin, Prigojin'in Belarus'a yerleşeceğini açıkladı.

Wagner Grubu ile Belarus Devlet Başkanı'nın yardımını doğrulayan Kremlin, bugün yaşananları trajik olarak yorumladı.

Kremin Sözcüsü Peskov'un ilk açıklamaları şöyle:

- Prigojin Belarus'a yerleşecek. Şuan nerede olduğunu bilmiyoruz.

- Kan dökmemek insanları cezalandırmaktan daha önemli.

- Prigojin hakkındaki ceza davası geri çekilecek.

- İlerlemeye katılan askerler hakkında yasal işlem yapılmayacak.

Etiketler : rusya wagner Prigojin
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