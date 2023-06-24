Kremlin'den Wagner'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama
Kaynak: Reuters
Wagner'e bağlı savaşçılar, Rus ordu karargahının kontrolünü ele geçirdikleri Rostov-on-Don'dan çekilmeye başladı. Kremlin, Prigojin'in Belarus'a yerleşeceğini açıkladı.
Wagner Grubu ile Belarus Devlet Başkanı'nın yardımını doğrulayan Kremlin, bugün yaşananları trajik olarak yorumladı.
Kremin Sözcüsü Peskov'un ilk açıklamaları şöyle:
- Prigojin Belarus'a yerleşecek. Şuan nerede olduğunu bilmiyoruz.
- Kan dökmemek insanları cezalandırmaktan daha önemli.
- Prigojin hakkındaki ceza davası geri çekilecek.
- İlerlemeye katılan askerler hakkında yasal işlem yapılmayacak.
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