Tahran'da sürpriz Erdoğan-Putin görüşmesi

Kremlin Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi ile Tahran'da buluşacak
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Temmuz'da Tahran'da buluşacağını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da buluşacak.
Kremlın Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Peskov, Ukrayna'da barış görüşmelerinin yenilenmesine ilişkin bir tatışma olmadığını belirterek, "Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 19 Temmuz'da Tahran'da görüşecektir" dedi.
Bununla birlikte Peskov, Ukraynalılar için Rus pasaportu alınmasının kolaylaştırılacağını aktardı. Peskov, birçok Ukraynalının Rus vatandaşı olmak istediğini söyledi.
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