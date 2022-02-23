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23 Şubat 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 15:00:00

Kremlin: Putin ile Erdoğan, bugün telefonda görüşecek

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.

Etiketler : Dmitriy Peskov Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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