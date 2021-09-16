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16 Eylül 2021 Perşembe 09:24:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 09:34:00

2021-KPSS sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklandı.

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları belli oldu. ,

Sonuçlar, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

KPSS SONUÇLARI BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

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Etiketler : yenibey mahallesi Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS
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