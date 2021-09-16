2021-KPSS sonuçları açıklandı
Kaynak: AA
2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklandı.
2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları belli oldu. ,
Sonuçlar, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
KPSS SONUÇLARI BELLİ OLDU
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."
Değerli KPSS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 16, 2021
Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/CPr8RBogKf sayfamızdan öğrenebilirler.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021KPSS