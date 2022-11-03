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03 Kasım 2022 Perşembe 10:28:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 10:28:00

KPSS önlisans sonuçları açıklandı

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Son Dakika Haberleri.. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı.

9 Ekim tarihinde yapılan KPSS önlisans sınavı sonuçları bugün belli oldu. İşte 2022 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS önlisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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