KPSS maratonunda son oturum bugün yapılacak

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13 Eylül 2020 Pazar 09:02:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 09:02:00

KPSS maratonunun son oturumu bugün saat 10.15'te başlayacak

Kaynak: AA

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nın "Alan Bilgisi" sınavının 3. oturumu bugün saat 10.15'te yapılacak. Sınava katılan adaylar işletme, muhasebe ve istatistik testlerindeki 120 soruya 160 dakika içinde cevap verecek.

AA'da yer alan haberde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesi yayımladı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, sınava girecek adaylardan T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumdakiler için sınav yapılacak merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri saat 07.00-10.00 arasında açık tutulacak.

Sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Adaylar, Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecek. "Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen belge, formlar sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın sınava giriş belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak il veya ilçe nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan listeden ulaşabilecek.

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