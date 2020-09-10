Bakan duyurdu! KPDK tarihinde ilk kez gündemli olarak toplanacak

KPDK tarihinde ilk kez gündemli olarak toplanacak

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanıyor.

AA'da yer alan haberde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını bildirdi.

GÜNDEMDE KOVİD-19 VAR

Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündem konusu "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" olarak belirlendi.