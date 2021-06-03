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03 Haziran 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 16:30:00

Köylerin kanatlı sakinleri

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Tunceli'nin Mazgirt İlçesine bağlı Yukarı Oyumca Köyü'nde 11 yıldır aynı direğe yuva yapan leylekler, köyün maskotu haline geldi. Köylülerin dişisine "Papatya" erkeğine ise "Toprak" adını verdiği leylek çiftin, kuluçka sürelerinin ardından yavruları da yumurtadan çıktı.

Bartın'da aynı elektrik direğine 6 yıldır yuva yapan ve burada yavrulayan leylekler, vatandaşların gözdesi oldu. Tabanözü köyü Emir mahallesinde, her yıl Öztoprak ailesinin bahçesini mesken tutan leyleklerin gelişi köylülere sevinç yaşatıyor.

Köy sakini Erol Öztoprak, gazetecilere, evlerinin önündeki elektrik diğerine 6 yıldır yuva yapan leyleklerin, ağustos ayına kadar burada kaldığını söyledi. Yavrulayan leyleklerin yoğun bir çabayla yavrularını beslediğini aktaran Öztoprak, "Yaklaşık 2 ay beslenen yavrular, kanatlanıp bu bölgede uçmaya başlıyor. Uçmayı tamamen öğrendiklerinde de binlerce kilometre giderek Afrika'ya göç ediyorlar." dedi. Öztoprak, leylekleri köyün "özel misafiri" olarak gördükleri dile getirerek, "Artık çocuklarımız gibi oldular. Burada kaldıkları süre boyunca çoluk çocuk büyük bir keyifle onları izliyoruz. Başlarına kötü bir şey gelmesin diye takip ediyoruz. Yaklaşık 5 ay kaldıkları evimizin önünden ayrıldıklarında da hüzünleniyoruz." diye konuştu.

Etiketler : Mazgirt İlçesi LEYLEK TUNCELİ
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