Köy yollarında koşarken keşfedildi

Dağ köyünde koşarken keşfedilen milli atlet Ümran, Avrupa ve dünya şampiyonalarına odaklandı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı 1788 rakımlı Doğanköy'de yaşayan ve ortaokul öğrencisiyken beden eğitimi öğretmeni Mehmet Şirin Aydoğan'ın dikkatini çeken 19 yaşındaki Ümran Bulut, 2 yıl önce Siirt merkezde düzenlenen okullar arası yarışmalara katıldı.

Turkcell Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 20 yaş altı erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu. Milli formaya kavuşan Ümran, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Şimdi, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyor.