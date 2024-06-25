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Köy sevgisi aşılayan ev
25 Haziran 2024 Salı 22:12:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 22:12:00

Köy sevgisi aşılayan ev

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Çocukluk arkadaşı kadınlar, kültür eviyle yeni nesillere köy sevgisi aşılıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesi Zile Mahallesi'nden zamanla farklı kentlere ve ülkelere göç eden kadınlar, çocukluklarının geçtiği ve bağlarını koparmadıkları köyün sosyal hayatına katkı sağlamak ve çocuklara köy hayatını cazip kılmak için harekete geçti.

İlk aşamada köyde terk edilmiş iki katlı eski belediye binasını satın almak için bir araya gelen 16 kadın, Avrasya Kayseri Develi Zile Kadınlar Derneğini kurdu. Açtıkları kültür evinde geçmişle bugün arasında köprü kurup çocuklara köy kültürünü öğretiyorlar.

Etiketler : köy sevgisi aşılıyor kültür evi
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