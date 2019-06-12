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12 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba

Kovulan işçilerden emek yürüyüşü

CHP’li belediyelerdeki işten çıkarmalara isyan eden binlerce emekçi, Bolu’dan Ankara’ya 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' başlattı. 'Kılıçdaroğlu kıyımın hesabını ver' sloganı atan işçiler, CHP Genel Merkezi’nin kapısına dayanacak.

31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “CHP'li hiçbir belediye işçi çıkarmayacak” açıklamasına rağmen Adana'nın Ceyhan, İzmir'in Menemen ilçesi ve Bolu'da, büyük işçi kıyımları peş peşe yaşandı. CHP ve terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP'nin kazandığı 74 belediyeden 14 bin 600 çalışan, sendikalarından istifa ettirilerek başka sendikalara geçirildi. Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş, Özgüven-Sen ve Öztaşıma-İş sendikalarına üye işçiler, çeşitli baskı ve “işten çıkarırız” şantajlarıyla yıllardır bağlı bulundukları sendikalardan istifa ettirildi. 

AİLELER DE KATILIYOR 

Yaşananlara ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göreve başladıktan hemen sonra, 97 çalışanını işten çıkarmasına tepki yürüyüş, düzenleme kararı alındı. Hak-İş'in, 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' adı altında başlattığı yürüyüş, Bolu Belediyesi önünden dün saat 12.00'de başladı. 11 günde tamamlanması öngörülen 196 kilometrelik güzergahın sonu, Ankara’daki CHP Genel Merkezi olacak. 22 Haziran'da son bulacak yürüyüşe 97 işçinin aileleri, Antalya, İzmit, Çanakkale-Bayramiç ve İzmir - Menderes belediyelerinden işten çıkarılan çalışanların yanı sıra iş akitleri feshedilen binlerce işçi de katılacak. Yürüyüşte günlük hedef 20 kilometre olarak belirlendi. Ankara'da coşkulu bir kalabalığın karşılayacağı işçiler, CHP Genel Merkezi'nin önünde protestolarına devam edecek. 

HERKESİ KANDIRDILAR

Yürüyüş öncesi basın açıklaması yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesi’nde kimsenin işine son verilmeyeceğine yönelik verilen sözleri hatırlattı. Arslan, “Elimize noterden taahhütname yayınlayıp, Kuran öperek millete mesaj veren Bolu Belediye Başkanına sesleniyorum; Bu noter taahhüdü nerede kaldı, neredesiniz” diye sordu. İşçilerin ve vatandaşların kandırıldığını ama Allah’ı kandıramayacaklarını söyleyen Arslan, “Bunun hesabını vereceksiniz” dedi.

Yürüyüş, işçi çıkarmayacağına dair noterden taahhütname veren CHP’li Tanju Özcan’ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi’nin önünden başladı.

Günde 20 km yürüyecek olan işçilerin 196 km güzergâhı 11 günde tamamlaması öngörülüyor. Emekçileri Ankara’da karşılayacak coşkulu kalabalıkla CHP Genel Merkezi önünde protestolar devam edecek. 

EKMEĞİMİZLE OYNAMAYIN

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, CHP liderinin 'Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız' sözünü tutmadığını söyledi.

Baskı ve tehditlerle, sürgün etmeyle, özlük haklarının ellerinden alınmasına sessiz kalmayacaklarını belirten Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “İstifa etmeyen arkadaşlarımıza yeni baskılar uygulanıyor, sürgünler yapılıyor” dedi. İşçilerin aile ve çalışma hayatının bozulduğuna dikkat çeken Arslan, “Arkadaşlarımızın tayinleri Antalya Manavgat'tan şehrin bir ucundaki Kaş'a, Finike'ye çıkarılmaktadır. Adil, hukuki ve demokratik olmayan tutumdur” ifadelerini kullandı. CHP'li belediyeleri ve Kılıçdaroğlu’nu ‘Ekmeğimizle oynamayın’ diyerek uyaran Arslan, “Kılıçdaroğlu'na 31 Mart öncesi Mersin'deki tanıtım toplantısında söylediği 'Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız' sözlerini hatırlatmak isteriz. Bu taahhüdün yerine getirilmediğini görüyoruz” dedi.

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