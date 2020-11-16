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16 Kasım 2020 Pazartesi 00:39:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 00:40:00

Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

Kaynak: AA

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından olan ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, hayatın gelecek kış itibarıyla normale dönebileceğini açıkladı.

BBC'de Andrew Marr Show'da konuşan Şahin, böyle yüksek etkisi olan bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın belki yüzde 90 değil fakat yüzde 50 azalacağından emin olduğunu ifade ederek, bunun bile pandeminin yayılmasını önemli ölçüde düşüreceğini kaydetti.

AA'da yer alan habere göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, hayatın gelecek kış itibarıyla normale dönebileceğini söyledi.

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, aşının bu kış sonunda ya da gelecek yılın başında dağıtılmaya başlanacağını belirten Şahin, amaçlarının nisan ayına kadar dünya genelinde en az 300 milyon doz dağıtmak olduğunu bildirdi.

Gelecek kış normal hayata dönülebileceğini vurgulayan Şahin, tüm aşılama programının gelecek sonbahardan önce bitirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Enfeksiyon oranlarının düşmesiyle yaz aylarının da virüsle mücadelede yardımcı olacağını ifade eden Şahin, gelecek yılın sonbahar aylarında yüksek düzeyde aşılanma oranına ulaşmanın gerekli olduğunu söyledi.

Aşının yan etkilerinin, aşının yapıldığı yerde birkaç gün süren ağrı ve bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ateş olduğunu belirten Şahin, çalışmayı durduracak ya da ara verecek kadar ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını da aktardı.

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