Kötülüğün V tipi yükselişi

Diyarbakır’daki evlat nöbeti 507. gününe girdi. HDP’li milletvekilleri, “İş ve aş buluşmaları” programı için Diyarbakır il binasına geldi. Toplantı çıkışı HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Diyarbakır annelerine dönerek zafer işareti yaptı.

‘ONUN EVLADI DAĞDA DEĞİL’

Akşam'ın haberine göre, Bunun üzerine aileler, milletvekilini yuhaladı, baba Celil Begdaş bu sırada fenalaştı. Anne Türkan Mutlu, “Milletvekili ‘Neden zafer işareti yaptı?’ Çünkü o evlat acısı çekmiyor. Onun evladı şu anda dağda üşümüyor” dedi. Bir başka baba Hacı Güger ise “Polislerimizin arkasına sığındılar. Bizim oylarımızla oradalar ama yüzümüze bile bakmadılar derken Süleyman Aydın ise şöyle konuştu: “Kendi Kürt halkından kaçan bir vekilden ne beklenir ki?”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Gerginliğin artmasıyla polis ekiplerinin araya girdiği bina önünde “Halk düşmanı parti” pankartları taşıyan aileler “Kandil’in köpekleri! Kahrolsun PKK!” sloganları attı.

HDP’li milletvekilleri ailelere bakmadan binadan ayrıldı.

Baba Celil Begdaş fenalaştı.