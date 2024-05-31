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Kötü anıları silmek mümkün mü?
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31 Mayıs 2024 Cuma 00:01:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 00:01:00

Kötü anıları silmek mümkün mü?

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Hayatın her anında farklı duygular yaşıyoruz. Ancak bazıları yürek yakan cinsten olabiliyor. Bazen bu anıların unutulması veya hafızadan silinmesi istenir. Ancak, hafızadan tamamen silmek mümkün mü? İşte ayrıntılar...

Geçmişte yaşadığımız mutsuz anlarımızı bugüne getirebiliyoruz. Bu da hayat kalitemizi düşürdüğü gibi olumsuz etkilere sebebiyet verebiliyor. Kötü anıların veya kötü hislerin mevcut olduğu bir yaşantının ardından normal bir hayata devam edebilmek birçok kişi için zor olabilir. Üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen kişiler kendilerine karşı psikolojik bir savaş vermeye devam eder. Çoğunlukla kötü anılarımızı hafızamızdan silmek isteriz, peki bu mümkün mü?

"BİZ BU ANILARI GERİ YERİNE GETİRMİYORUZ"

yirmidort.tv'nin haberine göre; Nörobilim Uzmanı Selin Yiğit İpek "Kötü anılar hafızadan siliyor diye bir durum söz konusu değil. Örneğin danışanımız, 10 yıl önce bir istismara uğradı ya da bir yakınını kaybetti. Biz bu anıları geri yerine getirmiyoruz, silmiyoruz da." dedi.

"HAYAT BİZİM ONA YÜKLEDİĞİMİZ ANLAMLARDAN İBARET"

İpek, "Ama hayat bizim yaşadığımız olaylar değil, bizim ona yüklediğimiz anlamlardan ibaret. Bu anlamları oluşturan şeyler de bizim o ana yönelik psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarımız. O anımızı bugüne getirerek duygularımızı nötrleştirdiğimiz zaman aynı acı hissiyatı kalmaz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : farklı duygular fal kötü anılar astroloji psikoloji kalp kırma
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