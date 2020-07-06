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06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:43:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:43:00

Koruyucu aile seferberliği Türkiye sınırlarını aştı

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Emine Erdoğan'ın himayesinde, korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan koruyucu aile seferberliği, ülke sınırlarını aşıp savaş mağduru çocuklara uzanan bir iyilik hareketine dönüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan koruyucu aile seferberliği, ülke sınırlarını aşıp savaş mağduru çocuklara uzanan bir iyilik hareketine dönüştü.

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri projesiyle birlikte hız kazanan koruyucu ailelik sisteminin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "her çocuğun bir ailesi olmalı" düşüncesiyle koruyucu aileliğin tanıtımı ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar meyvelerini verdi. Türkiye genelinde koruyucu aile sisteminin devreye alınmadığı il kalmadı.

Bakanlığın verilerine göre, şu an korunmaya muhtaç 7 bin 478 çocuk koruyucu ailelik sisteminde bulunuyor. Çocuklara yüreklerini açıp onlara yuva olan koruyucu ailelerin sayısı da 6 bin 155'e ulaştı.

SAVAŞ MAĞDURU 318 ÇOCUĞA KALPLERİNİ AÇTILAR

Bu süreçte koruyucu ailelik sadece Türkiye değil ülke sınırlarını da aşan bir iyilik hareketine dönüştü.

Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu ve büyük bölümü savaş mağduru 318 çocuk, koruyucu aileler tarafından sahiplenildi.

Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye sığınan ve yanlarında bir refakatçisi olmayan bu çocuklar, sistem sayesinde sevgi dolu bir ortamda, aile sıcaklığında büyüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

700'ÜN ÜZERİNDE ENGELLİ ÇOCUK KORUYUCU AİLELERİYLE BÜYÜYOR

Koruyucu ailelik sistemi devlet korumasındaki farklı engel gruplarından çocukların da yaşamına dokundu.

Halihazırda Türkiye genelindeki 794 engelli çocuk, koruyucu aileler yanında bulunuyor. Bakanlık, özel durumları bulunan çocukların düzenli olarak engelli rehabilitasyon merkezlerine gitmesini ve eğitim süreçlerini destekliyor.

NÜFUSA ORANLA KORUYUCU AİLEDE EN BAŞARILI İLLER

İllerin nüfuslarına göre oranlandığında koruyucu aile sistemindeki başarılarıyla Kayseri (260 koruyucu aile yanında 288 çocuk), Adana (171 koruyucu aile yanında 235 çocuk), Kahramanmaraş (134 koruyucu aile yanında 198 çocuk), Tekirdağ (116 koruyucu aile yanında 128 çocuk) Afyon (128 koruyucu aile yanında 155 çocuk) Hatay (168 koruyucu aile yanında 243 çocuk) ön plana çıkıyor.

EN ÇOK KORUYUCU AİLE ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE

Türkiye'de en çok koruyucu aile sırasıyla İstanbul (657), Ankara (394) ve İzmir'de (368) bulunuyor.

Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise İstanbul'da 719, Ankara'da 448, İzmir'de ise 412'ye ulaştı.

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