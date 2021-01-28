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28 Ocak 2021 Perşembe 18:15:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 18:37:00

Korsanlarla ilk temas kuruldu: Mürettebatın durumu iyi

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Gine Körfezi'nde denizcileri kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu. Boden Denizcilik, "15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Nijerya açıklarında M/VMozart adlı konteyner gemisi korsanlar tarafından kaçırılmış, 15 Türk denizci rehin alınmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, Boden Denizcilik'ten konu hakkında açıklama yapıldı.

"23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur." denilen açıklamada şu mesajlara yer verildi:

"Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir. Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır."

Etiketler : Gine Körfezi Mozart Boden Denizcilik
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