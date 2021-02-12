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12 Şubat 2021 Cuma 17:39:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 17:39:00

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

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Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı.

Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında Borealis firmasına ait Mozart isimli gemiden korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk gemici sağ salim kurtarıldı.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya açıklarında korsanlar saldırmıştı. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün sevindiren bir gelişme yaşandı.

AA'da yer alan habere göre, 15 Türk denizci, korsanların elinden kurtarıldı.

Türk denizcilerin 2-3 gün içinde İstanbul'a getirildiği ve seyahat gününe kadar hepsinin güvenli bir noktada tutulduğu öğrenildi.

Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

Etiketler : nijerya kaçırılan gemi türk personel kurtarıldı
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