Koronavirüste son durum açıklandı!

Türkiye'de son 24 saatte 1615 yeni vaka tespit edildi, 58 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1398 artarak 290 bin 352'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 101 COVID-19 testi yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1403 ağır hasta sayısı oldu.

Son 24 saatte 1398 kişinin KOVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 290 bin 352'ye yükseldi.

Bakan Koca: Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. "Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin"

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'den yaptığı açıklamada "Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon" ifadelerini kullandı.