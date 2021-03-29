29 Mart 2021 Pazartesi 21:21:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 21:21:00
Koronavirüste korkutan artış: 32 bin 404 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı tarafından günün verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 404 yeni vaka, 1325 yeni hasta tespit edildi. 154 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1998 oldu, 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.