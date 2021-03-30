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30 Mart 2021 Salı 21:32:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 21:32:00

Koronavirüste illere göre vaka haritası güncellendi

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika paylaşımına göre koronavirüste illere göre vaka haritası güncellendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüste illere göre vaka haritası güncellendi. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu.

20-26 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen KOVID-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. İllere göre haftalık KOVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 158,48 oldu.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı
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