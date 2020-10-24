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24 Ekim 2020 Cumartesi 12:54:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 12:54:00

Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç taburcu edildi

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedavisi gören Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç taburcu oldu.

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nce, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bugün hastaneden taburcu edildiği, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, evinde istirahat edeceği kaydedildi.

Bu arada, Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nce, 17 Ekim'de yapılan açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Koç'un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu belirtilmişti.

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