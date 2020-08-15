Bakan Koca uyardı: Vazgeçmeyin! Bu salgın da bir gün son bulacak

Bakan Koca uyardı: Vazgeçmeyin! Bu salgın da bir gün son bulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün mutlaka salgının son günü olacak." ifadesini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. Kovid-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun."