Bakan Koca uyardı: Vazgeçmeyin! Bu salgın da bir gün son bulacak
Kaynak: AA
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili sürekli uyarılarda bulanan Bakan Koca son paylaşımında vatandaşlarımızı tedbirlerden vazgeçmemeleri konusunda uyararak 'Diğer salgınlar gibi bir gün bu da son bulacak' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün mutlaka salgının son günü olacak." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:
"Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. Kovid-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun."
- MSB'den flaş açıklama: 9 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan, Rize'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
- Bakan Koca uyardı: Vazgeçmeyin! Bu salgın da bir gün son bulacak
- Gaziantep'te 2 bin 296 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
- Fuat Oktay'dan flaş sözler: Türkiye'ye karşı oyun kurmaya çalışanlar, kaybedenler arasında yerini almaya mahkumdur
- "Bölünmüş yollar 18 yılda yüzde 350 kat arttı"