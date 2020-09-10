10 Eylül 2020 Perşembe 13:50:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 13:53:00
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişi Bartın'da yurda yerleştirildi
Bartın'da koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya alınan 12 kişi, karara uymadığı gerekçesiyle yurda yerleştirildi.
Bartın’da koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya alınan 12 kişi, karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle, Bartın Valiliği’nin karantina yurdu olarak belirlediği Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinalarını tamamlamak üzere tecrit altına alındı
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