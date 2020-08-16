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16 Ağustos 2020 Pazar 23:59:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 23:59:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bodrum'da denetim

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince maske denetimi yapıldı. Maskesi olmayan vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilmedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, "Barlar Sokağı" olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve sahil kısmında gerçekleştirilen uygulamada, maskesiz dolaşan veya uygun şekilde takmayan tatilciler tek tek uyarıldı, maskeleri olmayanlara ise maske verildi.

Ekipler, maskesi olmayan kimsenin sokağa girmesine de izin vermedi.

İlçede maske denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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