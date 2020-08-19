Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

BAKAN KOCA'DAN KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN OFLAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Oflaz'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oflaz'ın genç ancak hastalığı ağır yaşayanlardan biri olduğunu belirten Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." ifadesini kullandı.