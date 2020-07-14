Koronavirüs tanısı konuldu! Tatile giderken yakalandı
Kırklareli'nde koronavirüs tanısı konulan ve karantinada olması gereken kişi tatile giderken yakalandı.
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde, trafik ve asayiş kontrolleri kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Kontrollerde E.D'nin "Kovid-19 tanısı sebebi ile izolasyonda olması gereken kişi" kaydının bulunduğu tespit edildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, E.D'yi, karantinaya alınmak üzere Pınarhisar Devlet Hastanesine götürdü.
E.D'nin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.
- İstanbul Havalimanı'nda '15 Temmuz Zafer Fotoğrafları' sergisi açıldı
- Bakan Çavuşoğlu AB'ye resti çekti: Reddediyoruz
- Cudi Dağı'nda büyük operasyon başladı! Teröristleri Yıldırım çarpacak
- Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti
- Koronavirüs tanısı konuldu! Tatile giderken yakalandı
- Esnaf CHP'li belediyeye isyan etti! Binadan içeri girmek istediler