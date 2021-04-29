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29 Nisan 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 19:32:00

Koronavirüs salgınında can kaybı 39 bin 737'ye yükseldi

Kaynak: DHA

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Kovid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 278 bin 108 testte, 37 bin 674 vaka ile 2 bin 715 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 339 kişi ile toplam can kaybı 39 bin 737'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Kovid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 278 bin 108 testte 37 bin 674 vaka ile 2 bin 715 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 253 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 46 milyon 996 bin 712, toplam vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700, toplam vefat sayısı 39 bin 737, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 581, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 255 bin 714 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Koronavirüs salgını koronavirüs hastası
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