Koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir İl Sağlık Toplantısı kararları: Çadır kentlerde Covid- 19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi" ifadelerini kullandı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir İl Sağlık Toplantısı kararları: Çadır kentlerde Covid- 19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi" ifadelerini kullandı.
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