Koronavirüs Risk Haritası'nda turuncu il kalmadı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının Gümüşhane'de de yüzde 65'in üstüne çıkmasıyla Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda turuncu il kalmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.
"TURUNCU İLİMİZ KALMADI"
Bakan Koca, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz" dedi.
Haritada birinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.
TURUNCU İLİMİZ KALMADI. Türkiye Covid-19 Risk Haritasında son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını %65'in üzerine çıkararak Sarıya geçti. Şimdi sıra, Maviye geçecek başarıyı göstermekte. GÜMÜŞHANE'Yİ KUTLUYORUZ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2021