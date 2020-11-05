  • BIST
    1175.68
  • Dolar
    8,4795
  • Euro
    9,9580
  • Altın
    520,5630
İstanbul
14 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün başlıyor
Sağlık Bakanı vekilleri azarladı: Terk edin burayı
Marmara Denizi'nde İstanbul'u sallayan deprem
Fransız Macron'un ifade özgürlüğü de bu kadar olur!
Hakkari'den acı haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi
Koronavirüs kısıtlamaları başladı!
İngiltere'de karantina dönemi başlıyor
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 8 ölü
Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi
Dışişleri'nden Fransa'nın 'Bozkurtlar' hareketi kararına tepki
ABD Başkanlık seçimlerini kim kazandı?
'Geleceğe nefes' rekor kıracak
Fuat Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı
Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark
15 askerin şehit olduğu saldırının faili tutuklandı
Ayda'nın annesi gözyaşları ile toprağa verildi
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor
Akıncı TİHA, tam otonom iniş kalkışı başarıyla gerçekleştirdi
Başkent'te sonbahar renklerinin dansı
Bakan Pekcan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
"Oğlum annene hoşçakal de"
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ile gönderildi
05 Kasım 2020 Perşembe 07:20:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 07:20:00

Koronavirüs kısıtlamaları başladı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu kısıtlama hayata geçirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, 22.00'dan itibaren bar, kafe, halı saha, tiyatro, sinema ve benzeri iş yerleri kapanırken, yemek hizmeti veren mekanlarda sadece paket servisi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birçok iş yerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 22.00'dan sonra kapanacağını söyledi. Yeni kısıtlamalar, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle hayata geçirildi.

İstanbul'da, halı saha, sauna, berber, kuaför, kafe, bar, restoran, lokanta, pastane, kahvehane, spor salonları, güzellik merkezi, düğün salonu, internet kafeler gibi toplulukların yoğun olarak bulunduğu mekanlar, genelge gereği 22.00'dan itibaren kapandı. Yemek hizmeti veren mekanlar ise sadece paket servis hizmeti vermeye devam edecek.

Beşiktaş'ta, genelge kapsamına giren iş yerleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren hizmetlerini sona erdirdi. Bar, kafe ve bazı lokantalar kapanırken, paket servis yapılan mekanların önünde kuyruk oluştu.

Kadıköy'de, Barlar Sokağı olarak bilinen Kadife Sokak'taki bar ve kafeler kısıtlama saatinin başlamasıyla faaliyetlerini sona erdirdi.

Fatih'te birçok mekan kapatılırken, bazı kafelerin hizmet vermeye devam ettiği görüldü.

Etiketler : KORONA KORONAVİRÜS KISITLAMA
'Kuzey Yıldızı'nda rol alan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç açıkladı: Sevgimiz hiç azalmadı

'Kuzey Yıldızı'nda rol alan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç açıkladı: Sevgimiz hiç azalmadı
Kalbimden şişlendim

Kalbimden şişlendim
Babil'in İlay'ı Birce Akalay dansa başladı: Tango dersleri alıyorum

Babil'in İlay'ı Birce Akalay dansa başladı: Tango dersleri alıyorum
Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı

Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı
Karantina bitti! Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler evine döndü

Karantina bitti! Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler evine döndü
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular
Böyle bir korku yaşamadım

Böyle bir korku yaşamadım
Reklam yüzü oldular

Reklam yüzü oldular
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER