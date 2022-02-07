İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

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07 Şubat 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 11:30:00

Koronavirüs haftalık vaka haritası güncellendi

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca KORONA HARİTA
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