İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Koronavirüs haftalık vaka haritası güncellendi
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."
22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/lSFcvzRrTi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022