3 ilimize dikkat çekti! Seyahat kısıtlamaları değerlendirilebilir

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20 Kasım 2020 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 14:56:00

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer'den İstanbul, Bursa ve İzmir için uyarı: Seyahat kısıtlamaları değerlendirilebilir

Kaynak: DHA

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer, "İstanbul gibi, İzmir gibi, Bursa gibi bu bölgelerden başka bölgelere vaka geçişlerinin olmaması açısından elbette ki kısıtlamalar tekrar ilk günlerde yapıldığı gibi değerlendirilebilir" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "İstanbul gibi, İzmir gibi, Bursa gibi bu bölgelerden başka bölgelere vaka geçişlerinin olmaması açısından elbette ki kısıtlamalar tekrar ilk günlerde yapıldığı gibi değerlendirilebilir" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Prof. Dr. Tezer, "Belki ölüm oranlarımız yüksek değil; ama çok hasta olmasına sebep oluyor. Bir ailede bir anda bütün aile fertlerinin enfeksiyonu kapması gerçekleşiyor. Tabii oran arttıkça, hasta sayısı arttıkça risk grubundaki kişilerin de etkilenmesi meydana geliyor" diye konuştu.

"HASTANELERDEKİ YOĞUNLUĞU AZALTMALIYIZ"

Prof. Dr. Tezer, tüm Türkiye'de vaka artışının olduğunu; ama özellikle büyük şehirlerde hastanelerde yığılmalar olduğunu belirterek, yatak sayılarında ve yoğun bakım hastalarında artış olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Tezer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da mart-nisan aylarında hastanelerdeki yığılmaları gördük. Bunların olmaması için aslında kısıtlamalar tekrar gündeme geldi ve uygulanmaya başladı. Tabii bunlar kısmi kısıtlamalar. Tam anlamıyla yapılan kısıtlamalar değil. Vaka artışları devam ederse başka kısıtlamalar da gündeme gelecektir. Çünkü hastane yoğunluğunu azaltmamız gerekiyor. Ağır hasta sayısının artmaması gerekiyor. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sağlık altyapımız ne kadar iyi olsa da bir noktadan sonra tıkanmaya sebep olacaktır"

"SEYAHAT KISITLAMASI DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Söz konusu tedbirlerin etkisini en erken 10 gün sonra görmeye başlayacaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Tezer şu ifadelere yer verdi:

"10 gün sonra vaka sayılarımız, ağır hasta sayımız artmaya devam ediyorsa tekrar değerlendirmek kaçınılmaz olacaktır. Mayıs-nisan aylarında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları olmuştu. Daha toplu halde kısıtlamalar birçok alanda gerçekleşmişti. Bu uygulamalar neticesini vermezse tekrar onlar gündeme gelecektir. Her ilin kendi pandemi kurulları var. Kendi bölgelerindeki değerlendirmeleri yapıyorlar ve kendi mahallelerinde, apartmanlarında gerekirse karantina işlemleri uygulanıyor, belirli kurallar alınıyor. Ancak Sayın Sağlık Bakanı'nın ifade ettiği gibi aslında tüm Türkiye'de vakalar var, belli bölgelerde daha az var; ama belli bölgelerde büyük şehirlerde özellikle vaka artışlarının olduğunu biliyoruz. İstanbul gibi, İzmir gibi, Bursa gibi bu bölgelerden başka bölgelere vaka geçişlerinin olmaması açısından elbette ki kısıtlamalar tekrar ilk günlerde yapıldığı gibi değerlendirilebilir; ama önümüzdeki günleri görmek lazım. Mevcut alınan önlemlerle vaka sayıları azalıyor mu görerek bunlara karar vermek lazım"

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