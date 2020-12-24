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24 Aralık 2020 Perşembe 17:21:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 17:21:00

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gündemde aşı ve mutasyon var

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Bilim Kurulu saat 17.00'de toplandı. Mutasyona uğrayan koronavirüs ve aşı çalışmaları ile ilgili son durumun değerlendirileceği toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Tüm Türkiye Çin'den gelecek koronavirüs aşısına kilitlenmişken İngiltere'den gelen mutasyon haberi sonrası vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. Mutasyon ile ilgili Bakak Koca ve Bilim Kurulu üyeleri açıkmala yapsa da bugün yapılan toplantının ardından detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplandı. Aşının da masaya yatırılmasının beklendiği toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Etiketler : koronavirüs bilim kurulu fahrettin koca
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