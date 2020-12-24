Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Tüm Türkiye Çin'den gelecek koronavirüs aşısına kilitlenmişken İngiltere'den gelen mutasyon haberi sonrası vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. Mutasyon ile ilgili Bakak Koca ve Bilim Kurulu üyeleri açıkmala yapsa da bugün yapılan toplantının ardından detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.



Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplandı. Aşının da masaya yatırılmasının beklendiği toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.