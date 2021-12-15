Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gündem 'omicron'

Bilim Kurulu toplantısı saat 17.30'da başladı.

Toplantıda koronavirüs salgınındaki son durum ele alınıyor.

Tüm dünyada endişeye neden olan "omicron" varyantı da gündemde...

Omicron ve alınacak önlemler görüşülecek

Türkiye'de de görülen yeni varyantın riskleri ve alınacak önlemler Bilim Kurulu'nda değerlendiriliyor.

Toplantının gündeminde son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı Turkovac ve koronavirüs ilacına ilişkin çalışmalar da var.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.