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05 Ocak 2022 Çarşamba 18:10:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 18:10:00

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kaynak: AA

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Bakan Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle saat 17.30'da toplandı.

Toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantının gündeminde Omicron varyantı olacak.

Ayrıca son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.

Etiketler : koronavirüs bilim kurulu sağlık bakanı bakan koca
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