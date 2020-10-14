  • BIST
    1174.76
  • Dolar
    7,9487
  • Euro
    9,3305
  • Altın
    484,1410
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi
Dizi katili Masumlar Apartmanı! Son bölüm tek parça izle
Koronavirüs Almanya'da da etkisini artırmayı sürdürüyor
Bakan Pekcan açıkladı! Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak
Silah kaçakçılarına Bursa'da operasyon! 11 gözaltı
Ermeniler bozguna uğradı: Ağır kayıplar vererek geri çekildiler
AYM olağanüstü toplanıyor!
'Sahte site' üzerinden... 3 milyon liralık vurgun!
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Artemis Anlaşmaları'na 7 ülke imza attı
72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye'de temsilcilik açacak
Dünya devi Türkiye'ye geri dönüyor: Booking.com yeniden erişime açılacak
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki yağdı
Hindistan'da son 24 saatte 730 kişi öldü
Macron ile çelişti! Fransa Dışişleri Bakanından Dağlık Karabağ açıklaması
Macron kaybolan güveni kazanma arayışında!
Aliyev'in 'Minsk Grubu' sözleriyle ilgili Kalın'dan açıklama: Türkiye'nin oynayabileceği çok önemli ...
"Işıkları millet açar, millet kapatır"
Dışişleri Bakanlığı paylaştı... Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırıcı adımları
Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi
Hırsızlık şüphelisi, kaçarken tabancayla vurudu
Avustralya'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti
Kamyon dorseleri alev alev yandı!
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:12:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 10:12:00

Koronavirüs Almanya'da da etkisini artırmayı sürdürüyor

Kaynak: İHA

ABONE OL

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Almanya'da da etkisini artırıyor. Son 24 saatte 5 bin 132 kişiye daha virüs tanısı konuldu.

Almanya’daki günlük yeni tip koronavirüs vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Ülkede Nisan ayından bu yana günlük koronavirüs vakası ilk kez 5 bini geçti. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da son 24 saatte 5 bin 132 koronavirüs vakası tespit edildi. Enstitüye göre, salgının başlangıcından bu yana Almanya’da 334 bin 585 kişi enfekte oldu. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının 9 bin 677’ye ulaştığı kaydedildi. Almanya’da taburcu edilen hasta sayısı ise 281 bin 900 kişiye yükseldi. Salgının bulaşma hızının 1.20 seviyesine çıktığı açıklandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER