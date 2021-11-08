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08 Kasım 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 09:00:00

Korona hastalarına görme kaybı uyarısı

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Uzmanlar Kovid-19 hastalığının görme yetisinde de hasar bıraktığına ilişkin bulgular görüldüğünü, yaptıkları araştırmada görme sinirlerindeki iletim hızının yüzde 30 azaldığını saptadıklarını belirtti.

Uzmanlar Kovid-19 hastalığının görme yetisinde de hasar bıraktığına ilişkin bulgular görüldüğünü, yaptıkları araştırmada görme sinirlerindeki iletim hızının yüzde 30 azaldığını saptadıklarını belirtti. Aşılanmayan ya da eksik aşılanan grupta salgının yeni belirtilerinin saptandığını belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Salgının başında, Kovid-19 görülen kişilerin gözlerinde klinik olarak kızarıklık ve sulanma vardı. Daha sonra bunların artık gözde hasar bırakacak şekilde görme sinirini etkilediğini gördük. Hastamız tek doz aşı olmuş. Tek gözünde yüzde 50 görme azalması var. Bu görme yetisinde oluşan azalmanın geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Yorum yapmak için erken. Tedavi süreci devam ediyor. Bu vakada da aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kovid-19 aşıları kişileri sadece virüsten değil, hastalık sonrası oluşabilecek semptomlardan da koruyor" dedi. Şener, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra görme yetisinde sorun yaşayan hasta sayısının hızla arttığını, bu konuda bir bilimsel çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Kovid-19 PCR testi negatifleşmiş, izolasyon süresi bitmiş hasta grubunda görme ile ilgili bir sıkıntısı olmayan kişilerde görme siniri iletim hızına baktık. Bunların yüzde 30 azalmış olduğunu gördük. Klinik olarak baktığımızda hastalar, Kovid-19 olmadan önceki kadar keskin görmediklerini söyledi. Bu görme kaybı, ya göz sinirini besleyen damarlarda pıhtı oluşmasından ya da virüsün tek başına göz sinirini tutmasından kaynaklanıyor. Sorunun virüsün göz sinirlerini tutmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hastalarımız erken dönemde bu sağlık sorununu fark etmiyor."

Etiketler : Korona hastaları Prof. Dr. Alper Şener Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kovid-19
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